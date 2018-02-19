Бизнесмены могут донести свои проблемы через омбудсмена до президента РК

Уполномоченный по защите прав предпринимателей выедет в регионы на встречу с представителями бизнес-сообщества.

Глава государства лично может рассмотреть проблемы промышленников. Заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Алматы Ильяс Касенбаев рассказал о преимуществах нового института бизнес-омбудсмена, сообщает корреспондент BNews.kz.

Бизнес-омбудсмен – новый действенный институт. Его высокий статус и широкие полномочия позволяют гораздо эффективнее бороться с системными проблемами казахстанского бизнеса, произволом чиновников и несовершенством законодательства.

По словам Ильяса Касенова, институт уникален тем, что уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Болат Палымбетов лично доносит до президента РК самые сложные вопросы предпринимателей, которые так и не нашли решения.

"Уполномоченный, как мост между Главой государства и бизнесменами. До уст омбудсмена должен дойти готовый отработанный кейс. Если мы использовали все инструменты, чтобы помочь заявителю, но этого было недостаточно, то мы направляем обращение в высший орган", - пояснил замдиректора по правовым вопросам РПП Алматы.

Эксперт уточнил, что прежде чем дело доходит до Президента РК, оно рассматривается органами надзора, в судебном порядке и на республиканском уровне. Если вопрос не доведен до логического конца, то заведующий сектором уполномоченного выносит материалы к омбудсмену в Астану.

"Когда к нам приходят предприниматели, мы обязательно проверяем их доводы, анализируем материалы дело, изучаем ситуацию. Смотрим имеются ли основания для поддержки этого человека. Чаще всего права бизнесменом систематически нарушаются и судьбы определенных групп людей остаются нерешенными. Тогда они вынуждены сворачивать свой бизнес и уходить. Но на самом деле возможностей много. И даже отчаявшимся можно найти выход и донести свою ситуацию до первого лица страны", - сказал Касенов.

К примеру, начальник отдела правовой защиты Палаты предпринимателей Алматы Салтанат Лесбаева рассказала, что четыре года следователь угрожал бизнесмену уголовной ответственностью. Директора компании "Желтоксан орманы" Игоря Митрофанова обвинили в подделке подписи миноритарного участника ТОО. Организация уже много лет занимается покупкой и реализацией нефтепродуктов.

"Каждый год в отношении директора заводилось уголовное дело по факту мошенничества. Хотя состава уголовного преступления не было, это были гражданско-правовые отношения. С тех пор компания не могла нормально работать, понесла большие убытки. Работники передавали следователю всю документацию для производства ежегодных судебно-экономических экспертиз. Досудебное расследование то возбуждали, то за отсутствием состава преступления закрывали. Тогда нам помог бизнес-омбудсмен. Надзорные органы не обнаружили оснований для дальнейшего уголовного преследования и дело закрыли", - отметила Салтанат Лесбаева.

В этом году планируется, что уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Болат Палымбетов объездит регионы и лично рассмотрит проблемы бизнесменов.

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