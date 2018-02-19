Казахстанец Кукушкин сохранил место в ТОП-100 рейтинга АТР

В 2018-м году у Михаила Кукушкина 3 победы и 2 поражения.

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), расположился на 89-й строчке списка, сообщает СИА "SPORTINFORM".



Несмотря на то, что первая ракетка Казахстана, по-прежнему, входит в сотню лучших теннисистов планеты, динамика у Кукушкина со знаком минус. В обновленном сегодня рейтинге АТР казахстанец потерял 14 позиций и опустился на 89-е место (638 очков).

В 2018-м году у Михаила Кукушкина 3 победы и 2 поражения в турнирах АТР, в которых он заработал 69,106 долларов США, с учетом парных выступлений сумма призовых равняется $77,719.

Отметим, что наивысшая позиция Михаила Кукушкина в рейтинге АТР 46-е место, которое он занимал в октябре 2015 года.

Ну, а возглавил рейтинг АТР Роджер Федерер, сместивший с 1-й строчки Рафаэля Надаля. Швейцарец выиграл турнир в Роттердаме и теперь его тотал в рейтинге составляет 10105 очков. Кстати, 36-летний Федерер стал самым возрастным теннисистом в истории АТР.

Рейтинг ATP - еженедельно обновляемый рейтинг в мужском теннисе, который используется Ассоциацией теннисистов-профессионалов для учета достижений спортсменов. Рейтинг составляется начиная с 2009 года. ATP Ranking на сегодня является самым значимым табелем в мире большого тенниса.

Фото: sport.inform.kz