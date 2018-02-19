Акимов Кызылординской области учат избавляться от «проклятия малых городов»

Разработана уникальная методика развития, которая может быть применена для любого села или города.

В Астане на специальном семинаре для региональных руководителей, акимов из Кызылординской области учат избавляться от «проклятия малых городов», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»

Обучение проходят 65 акимов сел, 7 акимов района, аким города Кызылорды, а также заместители акимов. Слушатели разбиты на три группы, каждая из которых проходит двухдневный обучающий курс.

Программа начинается с разбора ситуации, когда отток населения приводит к ослаблению экономической активности, в результате чего снижаются налоговые поступления, как следствие уменьшаются возможности для развития - все это формирует замкнутый круг. Также эту ситуацию называют «проклятием малых городов».

Аналитики Центра ГЧП разъясняют новые возможности для развития малых/моно городов и регионов, путем создания социокультурных хабов, формирования бизнес-инкубаторов и переформирования малых населенных пунктов в уникальные Smartcity. Методика называется «Архимедов рычаг» и предполагает глобальную модернизацию населенного пункта, начиная с одной точки опоры.

По словам заместителя председателя правления АО «Казахстанский Центр ГЧП» Талгата Матаева, разработана уникальная методика развития, которая может быть применена для любого села или города.

"За благосостояние населенного пункта отвечает его аким. Поэтому важно всесторонне «вооружить» местного главу, чтобы он сумел создать соответствующие условия. Потому что инвестор выбирает не столько страну, сколько город для размещения капитала и проживания. Частный партнёр должен быть уверен в безопасности своих инвестиций и их окупаемости», - отметил он.

Механизм государственно-частного партнерства достаточно активно применяется в Кызылординской области. Сегодня в регионе заключены контракты ГЧП по 10 проектам, 3 из которых в городе Кызылорда. Об этом рассказал градоначальник областного центра Нурлыбек Налибаев.

«Практика ГЧП заинтересовала бизнесменов в нашем регионе и нам есть именно какие проекты им предложить. Тем более, что постоянно разрабатываются новые методики и инструменты, которые мы также хотели бы освоить и применять на практике. Сегодня это уже тренд в экономике, который доказал свою эффективность. Теперь нам нужно развиваться дальше», - добавил Налибаев.

На стартовом периоде наиболее активно механизмы ГЧП применялись для снятия дефицита детских садов. В итоге острота нехватки дошкольных учреждений спала, а предприниматели пришли к понимаю того, что ГЧП – это работающая модель. Однако нехватка бюджетных средств продолжает негативно сказываться на других секторах, что говорит о необходимости расширять области применения ГЧП.

Фото: АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»