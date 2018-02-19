В соответствии с пунктом 1 статьи 144, пунктом 3 статьи 148, пунктом 7 статьи 180, пунктом 9 статьи 182, пунктом 5 статьи 185, пунктом 11 статьи 187, пунктами 4 и 9 статьи 190, пунктом 4 статьи 192, пунктом 10 статьи 194, подпунктом 5) пункта 3 статьи 536 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждены Правила совершения таможенной очистки т2оваров должностными лицами органов государственных доходов.

Таможенная очистка товаров осуществляется должностными лицами органов государственных доходов, уполномоченными совершать такие таможенные операции в соответствии с должностными (функциональными) обязанностями (далее - уполномоченное должностное лицо), и начинается с момента подачи органу государственных доходов таможенной декларации в виде декларации на товары и завершается выпуском товаров.

Таможенное декларирование в электронной форме осуществляется в соответствии с главой 2 Правил с использованием декларации на товары в виде электронного документа (далее - ЭДТ).

Таможенное декларирование в письменной форме осуществляется в соответствии с главой 3 Правил с использованием декларации на товары в виде документа на бумажном носителе (далее - ДТ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 393 Кодекса проведение таможенного контроля при таможенном декларировании товаров осуществляется только на основании автоматизированной системы управления рисками, которая определяет формы таможенного контроля и (или) меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля.

При таможенной очистке товаров декларация на товары, вне зависимости от ее формы, подается декларантом или таможенным представителем в орган государственных доходов, в зоне деятельности которого находятся товары под таможенным контролем, за исключением случаев, установленных пунктом 2 статьи 180 Кодекса, а также параграфом 2 главы 4 и главой 5 Правил.

ЭДТ после ее заполнения, а также документы, подтверждающие заявленные в ней сведения, представленные в электронном виде в случаях, определенных настоящими Правилами, заверяются электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) декларанта или таможенного представителя в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

Действия органа государственных доходов, связанные с уведомлением декларанта или таможенного представителя о статусах ЭДТ (подана, принята, зарегистрирована, отказана в регистрации, выпуск разрешен, выпуск приостановлен, отозвана, условный выпуск) осуществляются посредством информационной системы в режиме реального времени, за исключением действий, предусмотренных частью второй настоящего пункта.

Органом государственных доходов посредством информационной системы формируются и направляются декларанту или таможенному представителю электронные документы согласно приложениям 1, 2 и 3 к Правилам при совершении таможенных операций, связанных с:

выпуском товаров без участия должностного лица (далее - автоматический выпуск);

отказом в выпуске товаров;

аннулированием выпуска товаров.

По обращению декларанта или таможенного представителя органом государственных доходов, в котором был осуществлен выпуск товаров, не позднее 30 минут с момента поступления обращения, распечатывается бумажный экземпляр декларации на товары с ее электронного вида.

При этом уполномоченное должностное лицо, осуществившее выпуск товаров, проставляет в такой декларации на товары отметки о выпуске товаров и заверяет личной номерной печатью, за исключением автоматического выпуска товаров.

При автоматическом выпуске товаров отметка о выпуске товаров проставляется органом государственных доходов, в котором был осуществлен выпуск товаров.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.