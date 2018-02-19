24-летняя казахстанка погибла на Шри-Ланке

24-летняя гражданка Казахстана Ирина Фирсунина погибла на отдыхе в Шри-Ланке. Об этом сообщил ее жених Денис Сидоров, пишет издание «АиФ-Челябинск».

По словам жениха, на отдых они прилетели, чтобы отпраздновать День всех влюбленных. Ирине стало плохо в тот момент, когда она сидела в детском бассейне возле отеля. Девушка потеряла сознание, медики пытались реанимировать туристку, однако ничего не вышло.

«Все документы к отправке готовы. Тело должны транспортировать в Казахстан, поскольку Ира гражданка Казахстана и все ее родственники живут там, - рассказывает Денис. - За перевозку тела и оплату медицинских услуг мне выставили большой счет, однако страховая компания не даёт деньги, так как вскрытие не показало точную причину смерти. Ясно лишь одно, что она не утонула».

Как сообщила alau.kz знакомая погибшей Татьяна Брак, трагедия случилась 14 февраля. Летом у пары должна была быть свадьба.

«Вот только этим летом мы с ней общались. Она, как и я с поселка Тобол. Уехала жить в Челябинск. У них многодетная семья, мама на пенсии. На путевку Денис откладывал деньги, они заранее брали ее, чтобы недорого», — рассказала alau.kz Татьяна Брак.

Фото: соцсети