Утвержден опознавательный знак транспортного средства международной перевозки уполномоченного экономического оператора (аннотация к документу от 22.01.2018)

В соответствии с пунктом 8 статьи 536 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утвержден опознавательный знак транспортного средства международной перевозки уполномоченного экономического оператора.



Опознавательный знак

транспортного средства международной перевозки

уполномоченного экономического оператора

Примечание:

Опознавательный знак представляет собой надпись белыми буквами «АЕО» на синем фоне (буквы: высота - 200 мм; толщина штриха буквы - 20 мм).

Все символы наносятся водостойкой краской, не меняющей цвет от воздействия атмосферных условий и не стирающейся в процессе эксплуатации транспортного средства.

Опознавательные знаки устанавливаются на транспортных средствах международной перевозки уполномоченных экономических операторов:

1) на передней части транспортного средства — справа по ходу движения в нижнем углу кабины;

2) на задней части транспортного средства — слева по ходу движения в нижнем углу заднего борта кузова.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.