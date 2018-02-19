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Утвержден опознавательный знак транспортного средства международной перевозки уполномоченного экономического оператора

Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 января 2018 года № 42 «Об утверждении опознавательного знака транспортного средства международной перевозки уполномоченного экономического оператора» (не введен в действие)

В соответствии с пунктом 8 статьи 536 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утвержден опознавательный знак транспортного средства международной перевозки уполномоченного экономического оператора.


Опознавательный знак
транспортного средства международной перевозки
уполномоченного экономического оператора

 

Утвержден опознавательный знак транспортного средства международной перевозки уполномоченного экономического оператора (аннотация к документу от 22.01.2018)

 

Примечание:

Опознавательный знак представляет собой надпись белыми буквами «АЕО» на синем фоне (буквы: высота - 200 мм; толщина штриха буквы - 20 мм).

Все символы наносятся водостойкой краской, не меняющей цвет от воздействия атмосферных условий и не стирающейся в процессе эксплуатации транспортного средства.

Опознавательные знаки устанавливаются на транспортных средствах международной перевозки уполномоченных экономических операторов:

1) на передней части транспортного средства — справа по ходу движения в нижнем углу кабины;

2) на задней части транспортного средства — слева по ходу движения в нижнем углу заднего борта кузова.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

19 февраля 2018, 13:55
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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