Утвержден опознавательный знак транспортного средства международной перевозки уполномоченного экономического оператора (аннотация к документу от 22.01.2018)

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Утвержден опознавательный знак транспортного средства международной перевозки уполномоченного экономического оператора
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 января 2018 года № 42 «Об утверждении опознавательного знака транспортного средства международной перевозки уполномоченного экономического оператора» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 8 статьи 536 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утвержден опознавательный знак транспортного средства международной перевозки уполномоченного экономического оператора.
Примечание:
Опознавательный знак представляет собой надпись белыми буквами «АЕО» на синем фоне (буквы: высота - 200 мм; толщина штриха буквы - 20 мм).
Все символы наносятся водостойкой краской, не меняющей цвет от воздействия атмосферных условий и не стирающейся в процессе эксплуатации транспортного средства.
Опознавательные знаки устанавливаются на транспортных средствах международной перевозки уполномоченных экономических операторов:
1) на передней части транспортного средства — справа по ходу движения в нижнем углу кабины;
2) на задней части транспортного средства — слева по ходу движения в нижнем углу заднего борта кузова.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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