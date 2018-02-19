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Билл Гейтс считает налоги для богатых слишком маленькими

19 февраля 2018, 13:59

Основатель Microsoft напомнил, что уплатил налогов больше, чем кто-либо другой — свыше 10 миллиардов долларов.

Один из богатейших людей мира, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскритиковал одобренную американскими властями налоговую реформу, назвав ее регрессивной, передает Вести.ru.

По словам миллиардера, наибольшие преимущества от реформы получат корпорации и самые состоятельные люди, а не простые американцы.

"Те, кто богаче, получает значительно больше преимуществ, чем средний класс или бедные люди — и это идет вразрез с тем, что мы хотели бы видеть: усиление системы соцобеспечения и более высокие налоги для самых богатых", — заявил Билл Гейтс.

Основатель Microsoft напомнил, что уплатил налогов больше, чем кто-либо другой — свыше 10 миллиардов долларов. Однако правительство должно требовать от богатых людей уплаты гораздо более высоких налогов, уверен миллиардер.

"Мне нужно платить больше налогов", — заявил Билл Гейтс в интервью CNN.

В настоящее время состояние основателя Microsoft оценивается в более чем 90 миллиардов долларов. Более 40 миллиардов долларов он потратил на благотворительность.

Фото yimg.com


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