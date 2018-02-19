Комитет Сената РК рассмотрел законопроект о ратификации Протокола к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства

На расширенном заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК рассмотрен законопроект «О ратификации Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Основная Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 года ратифицирована Казахстаном в 2003 году. В октябре 2005 году в Лондоне на заседании международной конференции по пересмотру договоров о борьбе с незаконными актами был подписан Протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами.

Протокол призывает международное сообщество удвоить усилия для предотвращения и пресечения международных террористических актов в связи с учащением террористических нападений на морские суда.

Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в Конвенцию, касающихся пресечения террористических актов и защищенности международного морского судоходства и направленных на повышение эффективности Конвенции.

Кроме того, документ регламентирует уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность должностных и юридических лиц, а также тесное сотрудничество участников в области предоставления информации.

Документ передан на рассмотрение палаты.