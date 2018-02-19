Военные заявляют о непричастности к загадочным небесным явлениям в ВКО

В период с 15:00 шестнадцатого февраля по настоящее время практических стрельб на полигоне части не проводилось.

История с ночными вспышками и грохотом, которые наблюдали жители Усть-Каменогорска и ВКО, получила неожиданное развитие. Командование войсковой части 27943 опровергло информацию об учениях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В официальном ответе, подписанном временно исполняющим обязанности начальника штаба — заместителя командира войсковой части 27943 Д.Сыздыковым, говорится о том, что в период с 15:00 шестнадцатого февраля по настоящее время практических стрельб на полигоне части не проводилось.

Фото: Mir24.tv