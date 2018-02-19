Не проходит и месяца без ЧП: Аблай Мырзахметов высказался о падениях лифтов

Председатель правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов рассказал о мерах по повышению ответственности бизнеса в связи с частыми случаями падения лифтов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в последние годы очень сократили государственное регулирование, теперь, мы считаем, что нужно повысить ответственность бизнеса, потому что в конечном счёте может пострадать потребитель. Посмотрите, что произошло с лифтами. Мы дерегулировали, отменили лицензирование (...) и фактически не проходит месяца, чтобы ничего не случилось с лифтом в каком-либо жилом комплексе. То есть некий контроль упущен», - сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

НПП предлагает не возвращаться к жесткому лицензированию, а выбрать другие пути. Один из них - ввести квалификационные требования по примеру урегулирования деятельности посредников электросетей, из-за которых увеличивался тариф. Теперь они должны иметь диспетчерское управление, ремонтную бригаду, определённую квалификацию сотрудников.

«Рынок таким образом будет потихоньку зачищаться. Мы считаем, что в лифтах мы тоже можем пойти по этому пути, либо следующий шаг - саморегулирование (более сложное), и самое главное - мы предлагаем систему стандартов (...) Считаем, что эти стандарты, разрабатываемые отраслевыми организациями и бизнесом с участием потребителей и госорганов, должны стать основой нормативных актов. То есть вместо лицензий должны быть стандарты, по которым завтра будут устанавливать лифт. КСК или заказчик смогут понимать, насколько оборудование соответствует стандартам», - добавил председатель правления НПП.

По его словам, законопроект находится в Мажилисе Парламента РК. Кроме того, в Нацпалате предлагают ужесточить штрафы за нарушения в сферах, которые напрямую связаны со здоровьем и жизнью граждан.

Напомним, один из последних случаев срыва лифтов произошёл в столичном ЖК «Гранд Астана» на прошлой неделе. По словам одной из жительниц, лифт сорвался с 7-го этажа и остановился между первым и вторым этажами. Находившиеся в лифте пассажиры сильно ударились головами.

Фото: Atameken Business Channel