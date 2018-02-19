Genesis везёт в Нью-Йорк новый концепт

Премиальная корейская марка Genesis планирует представить на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года новый концепт, который станет «точкой поворота для бренда».

Никакой дополнительной информации о новом концепте марки Genesis в настоящий момент нет. Известно лишь то, что это станет «поворотным пунктом для бренда» и «многие люди будут удивлены» новинкой.

Исходя из сказанного, можно предположить, что в Нью-Йорке корейская премиальная компания Genesis продемонстрирует концептуальный автомобиль, который покажет дальнейшее дизайнерское развитие бренда.

По неофициальным и неподтверждённым данным, автосалон в Нью-Йорке-2018 станет местом премьеры 2-дверной модели корейского бренда Genesis, относящейся к классу Gran Turismo. Также сообщается, что новинкой может оказаться новый спортивный автомобиль с классическим приводом на заднюю ось.

Кроме этого, по информации некоторых СМИ, на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года компания планирует представить концептуальный внедорожник, который будет демонстрировать стиль и дизайн серийных моделей GV60, GV70 и GV80.

Как бы то ни было, мы с нетерпением ждем премьеры концепта Genesis на автосалоне в Нью-Йорке-2018, который стартует 28 марта.

Via livecars