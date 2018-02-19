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Назначен официальный представитель Генпрокуратуры РК

 

Оксана Лоскутова назначена официальным представителем Генеральной прокуратуры РК. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Оксана Лоскутова родилась в 1980 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский региональный государственный университет имени Жубанова, Университет «Туран-Астана».

В разное время работала ведущей, корреспондентом на телеканалах «Қазақстан-Ақтөбе», «Рика-ТВ», «Астана». Была пресс-секретарем Назарбаев центра, Библиотеки Первого Президента РК - Лидера нации, АО «РТРК «Казахстан», Федерации футбола Казахстана.

До нового назначения Оксана Лоскутова занимала должность заместителя директора - официального представителя Службы центральных коммуникаций (СЦК) Министерства информации и коммуникаций РК.

 

Дамир Байманов

 

19 февраля 2018, 14:29
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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