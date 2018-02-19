Полицейские оцепили участок в центре левобережья Астаны
По предварительным данным, на месте работают сапёры.
В административном центре Астаны близ жилого комлекса "Нурсая" полицейские оцепили участок парковочной зоны, сообщает корреспондент BNews.kz.
Сообщается, что полицейские обыскивают автомашины, припаркованные на оцепленной территории. На месте работают сапёры.
В ДВД Астаны и КЧС МВД РК пока не комментируют ситуацию, ссылаясь на то, что выясняют обстоятельства происходящего.
Фото: из открытых источников
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