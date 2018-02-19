Саморегулирование в сфере общественного транспорта предлагают создать в Алматы

О сложностях внедрения саморегулирования бизнеса рассказал на встрече с журналистами заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Алматы Ильяс Касенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С введением в действие в мае 2016 года закона Республики Казахстан «О саморегулировании» начался новый этап развития экономических отношений, при котором государство посредством сокращения государственного регулирования предоставляет возможность субъектам предпринимательства и их объединениям самостоятельно развивать соответствующие сферы предпринимательства.

«Саморегулируемая организация (СРО) создается на базе ассоциации в определенной сфере, которая включает 95% бизнеса, создаются нормативы, которые позволят очистить рынок от посторонних людей, небезопасных продуктов и позволят регулировать рынок с соответствующей ответственностью», - пояснил заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Алматы Ильяс Касенбаев.

На сегодняшний день этот институт на добровольной основе функционирует в букмекерской деятельности, экологическом аудите, налоговой консультации и пожарной безопасности. В ближайшее время саморегулирование уже в обязательном порядке обещают внедрить в шести конкретных сферах, в частности в оценочной, нотариальной, адвокатской, аудиторской сферах деятельности, а также в области экологического аудита и вневедомственной комплексной экспертизы проектов строительства. При этом, по оценке и экологии соответствующие поправки уже проработаны и включены в соответствующие законопроекты на этот год.

В настоящее время активно ведётся работа по разработке стимулирующих мер для объединения бизнеса в добровольные саморегулируемые организации.

«Ждем приезд уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана бизнес-омбудсмена Болата Палымбетова в Алматы, будем говорить с ним о том, в каких сферах в Алматы можно внедрять СРО. Например, ДЧС с нами сотрудничает в сфере противопожарной безопасности, обслуживания. Мы разговаривали с руководителем управления пассажирского транспорта Алматы Максутом Исаховым на эту тему. Думаем, что функции управления можно передать в СРО. Он сказал: «Покажите, кто готов взять на себя ответственность - без проблем, передам». Мы должны понять, какие есть проблемы в том же «Онай», с социальным тарифом. Может быть правильнее сформировать пул из всех перевозчиков, обслуживающих городские маршруты общественного транспорта. Пусть они сами отвечают за какую-то сферу, но за счет этого какую-то госфункцию берут. За счет этой госфункции они будут иметь прибыль, но завтра государство будет спрашивать не с тысячи людей, а с конкретного СРО», - сказал Ильяс Касенбаев.

Как недавно на пресс-конференции рассказывал сам Максут Исахов, управление постепенно сокращает количество перевозчиков. В 2016 году в Алматы было 20 перевозчиков, в 2017-м осталось 17, в 2018-м планируется довести это количество до 15. В Палате предпринимателей уверены, что во всех сферах, в том числе в пищевой, бизнес может быть настолько честным и ответственным, что потребитель не пострадает.

«Чтобы бизнесмены после введения СРО не жульничали, в сам закон заложены инструменты. Мы по ходу реализации поймем, достаточно ли прописанных в законе инструментов, чтобы эту сферу не контролировало государство. Когда появятся недочеты, будем предлагать поправки, исходя из конкретных проблем. Чтобы ускорять процесс, будем использовать площадку омбудсмена. СРО - это мировой опыт развитых стран. На Западе нет проверок, но если ты выпустил некачественную продукцию, потеряешь все, тебя не будет на рынке. Бизнесмена должно сдерживать не то, что его оштрафуют, проверят, а то, что он в случае отсутствия качества не сможет работать», - отметил Ильяс Касенбаев.

Фото: Medvoice.ru