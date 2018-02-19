Новый предмет по основам бизнеса введут в школах с 2019 года

С сентября 2019 года школьники Казахстана будут изучать предмет «Основы предпринимательства и бизнеса», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Он уже преподаётся в ряде школ в пилотном режиме для 10 и 11 классов. Особенность этого предмета в том, что он будет проходить интерактивно.

«Учебник уже готов. Это не классический учебник, который будет актуален пять лет. Это будет онлайн-учебник, который будет совершенствоваться постоянно. Если это направление устарело, то мы его сразу убираем и пишем новый», - рассказал заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей «Атамекен» Эльдар Жумагазиев после пресс-конференции СЦК.

По его словам, каждый урок подготовлен известными предпринимателями в Казахстане, в том числе Тимуром Кулибаевым, Аблаем Мырзахметовым, Раимбеком Батталовым и другими. Они будут обращаться к школьникам со страниц портала.

«Будет элемент геймификации - игровые элементы. То есть учащиеся будут разбирать фондовый рынок, конкретно какой-то бизнес», - добавил Эльдар Жумагазиев.

Фото: inform.kz