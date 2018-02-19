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Биометрические данные обязали сдавать членов экипажей судов Казахстана

19 февраля 2018, 15:00

В Актау создается морской оперативный штаб антитеррористического центра.

Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр на расширенном заседании комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения антитеррористической защищенности морских объектов реализован ряд мероприятий. В частности, внесены поправки в закон о торговом мореплавании, обязывающие владельцев портов и морских судов иметь планы по оперативному реагированию в случае возникновения террористической угрозы», - сказал Роман Скляр.

Вице-министр также добавил, что на судах установлена система оповещения в случае нападения на судно, внедряется система спутникового слежения за судами на дальнем расстоянии. «Кроме того, ужесточены требования в отношении идентификации членов экипажей судов, в частности, внедрены обязанности биометрических данных.

Также, по информации Комитета национальной безопасности РК, в городе Актау создается морской оперативный штаб АТЦ (штаб антитеррористического центра). В его состав будут входить все причастные государственные органы, руководить штабом будет начальник управления береговой охраны Главного штаба пограничной службы КНБ РК», - резюмировал Роман Скляр.

Фото: Report.az


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