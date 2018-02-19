Склад горел в Алматы
19 февраля 2018, 15:02
Причина возгорания выясняется.
В Турксибском районе Алматы горел склад, передает Zakon.kz.
Пожар произошел около 9.30 часов по ул.Стасова, 102А.
"Произошло горение складского помещения на первом этаже двухэтажного здания. Пожар локализован 10:00 часов и ликвидирован 10:23 часов. Площадь пожара составила 60 кв.м", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
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