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Склад горел в Алматы

19 февраля 2018, 15:02

Причина возгорания выясняется.

В Турксибском районе Алматы горел склад, передает Zakon.kz.

Пожар произошел около 9.30 часов по ул.Стасова, 102А.

"Произошло горение складского помещения на первом этаже двухэтажного здания. Пожар локализован 10:00 часов и ликвидирован 10:23 часов. Площадь пожара составила 60 кв.м", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Информации о жертвах и пострадавших нет.


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