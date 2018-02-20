Многодетной маме из Уральска купили дом российские благотворители

У благотворителя было два условия: чтобы дом оформили в равных долях на всех шестерых детей и чтобы в статье не упоминали её имя.

Трёхкомнатный дом со всеми удобствами воспитаннице детского дома Кате Скворцовой, которая воспитывает шестерых детей, подарила руководитель одной из компаний Российской Федерации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Уральская неделя».

Благотворитель прочла статью о многодетной маме шестерых ребятишек, которые ютятся в дачном домике площадью 9 квадратов, на сайте «Уральской недели».

Месяц назад мама-героиня Екатерина Скворцова обратилась в благотворительный фонд «Жулдыз» с просьбой о помощи: мужа в зимний период отправили в отпуск за свой счёт, а детских пособий семье катастрофически не хватает на питание и лекарства детям.

Помощь Кате стала приходить уже на следующий день после публикации её истории в «УН»: люди несли для её ребятишек – Карины, Лианы, Елизара, Толика, Коли и Захара – молоко, крупы, фрукты, печенье, игрушки, перечисляли деньги на покупку памперсов и лекарств.

А потом в редакции раздался звонок – незнакомая женщина из РФ сказала, что она хочет приобрести для шестерых ребятишек Скворцовых благоустроенный дом, и попросила менеджера «Жулдыза» Данару Идрисову подыскать такой дом для Катерины стоимостью до 6 миллионов тенге.

У благотворителя было два условия: чтобы дом оформили в равных долях на всех шестерых детей и чтобы в статье не упоминали её имя.

Такой дом для Скворцовых нашли в селе Подстёпное, как попросила сама мама многодетного семейства.

19 февраля у нотариуса была заключена сделка купли-продажи дома между фондом «Жулдыз» (от имени благотворителя) и жительницей села Марией Андреевной.

Уже когда документы на дом были подписаны, и теперь уже бывшая хозяйка 3-комнатного благоустроенного дома протянула ключи от него новой хозяйке, Катя расплакалась.

— Я до сих пор не верю, что теперь у моих детей будет свой дом, свои комнаты, — сказала она. – Я общалась в интернете с женщиной, которая нам помогла, у неё четверо детей. Поэтому она захотела нам помочь. Я беспокоилась, как мои дети будут добираться с дачи до школы, ведь мы живём в трёх километрах от дороги. А теперь наш дом находится рядом со школой (заулыбалась). Сама в это даже не верю.

Мария Андреевна оставила в своём доме для многодетного семейства стиральную машину-автомат, мягкий уголок и кухонный гарнитур.

— Я сама выросла в детдоме, – сказала женщина. – Знаю, как тяжело без поддержки всё наживать. Люди целый дом этой семье подарили, наша мебель, по сравнению с ними, – это маленький подарок.