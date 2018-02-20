Неизвестный трейдер заработал миллионы на обвале биткоина

Таинственный инвестор скупил биткоины в момент обвала криптовалюты на сумму около 400 миллионов долларов, сообщает Marketwatch. Трейдер с адресом биткоин-кошелька 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64 сделал покупки в период с 9 по 12 февраля. Количество биткоинов на его счету увеличилось с 55 до 96 тысяч штук.

По словам президента организации 360 Blockchain USA, покупку с высокой вероятностью совершил какой-то крупный игрок с Уолл-Стрит. В определенный момент курс биткоина опускалась ниже 6000 долларов за штуку, сейчас же она вновь превысила 11 тысяч долларов.

Таким образом, участник рынка вошел в список миллиардеров с состоянием в биткоинах. Общая же капитализация рынка вплотную приблизилась к 500 миллиардам долларов.

Несмотря на падение в начале года, в июле биткоин может установить новые рекорды. Об этом 16 февраля заявил Том Ли, управляющий партнер Fundstrat Global Advisors LLC. Проанализировав более двух десятков случаев падения курса биткоина с 2010 года, он установил, что период восстановления курса этой криптовалюты занимает примерно в 1,7 раза больше времени, чем период предшествовавшего ему спада.

В начале 2017 года самая известная криптовалюта впервые с 2013-го достигла тысячи долларов, к декабрю стоимость биткоина поднялась до исторического максимума почти в 20 тысяч долларов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости. Источник: Лента.ру