МТСЗН РК объявляет о проведении аккредитации субъектов частного предпринимательства

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее - Министерство) объявляет о проведении аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства при Министерстве.

В соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года аккредитации в Министерстве подлежат республиканские объединения субъектов частного предпринимательства, республиканские межотраслевые, отраслевые объединения, а также республиканские объединения субъектов малого, среднего и (или) крупного предпринимательства.

Для получения аккредитации заявитель должен представить в Министерство следующие документы:

1) заявление, установленной формы;

2) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов и свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) объединения в качестве юридического лица, в случае непредставления оригинала для сверки;

3) список членов объединения.

Аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства получают право на проведение в рамках деятельности Экспертного совета по вопросам предпринимательства при Министерстве экспертизы проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы частного предпринимательства.

Прием документов для проведения аккредитации - со дня размещения на интернет-ресурсе по 3 марта 2018 года по адресу г. Астана, пр. Мәңгілік ел, 8, подъезд 6.

Телефон: 743213, 743586.