Утверждены формы документа, подтверждающего резидентство, и справки о суммах полученных доходов из источников в РК и удержанных налогов

Приказом Министра финансов РК от 19 января 2018 года № 38 в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 218 и пунктом 1 статьи 676 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года утверждены формы:

документа, подтверждающего резидентство,

и

справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - со 2 марта 2018 года.

Напомним, что в соответствии со статьей 218 Налогового кодекса в случае осуществления резидентом деятельности в иностранном государстве, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор, при выполнении условий соответствующего международного договора резидент вправе применить в указанном государстве положения этого международного договора.

Для подтверждения резидентства Республики Казахстан в целях применения международного договора, а также в иных целях лицо представляет в налоговый орган, являющийся вышестоящим по отношению к налоговому органу, в котором такое лицо зарегистрировано по месту нахождения, пребывания (жительства), налоговое заявление на подтверждение резидентства.

По итогам рассмотрения налогового заявления на подтверждение резидентства налоговый орган в течение десяти календарных дней со дня его представления:

1) выдает лицу документ, подтверждающий его резидентство, по утвержденной форме, или подтверждает его резидентство по форме, установленной компетентным органом иностранного государства.

В случае выдачи документа, подтверждающего резидентство, в форме электронного документа датой выдачи является дата размещения такого документа на интернет-ресурсе уполномоченного органа;

2) выносит обоснованное решение об отказе в подтверждении резидентства лица.

Резидентство лица подтверждается за каждый календарный год, указанный в налоговом заявлении на подтверждение резидентства, в пределах срока исковой давности.

В случае утраты документа, подтверждающего резидентство, налоговый орган, выдавший такой документ, в течение десяти календарных дней со дня представления заявления резидента выдает его дубликат.

Далее, согласно статье 676 Налогового кодекса нерезидент вправе получить в налоговом органе справку о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов (далее - Справка) по утвержденной форме в случае, если такой налог подлежит уплате в бюджет Республики Казахстан, в том числе на основании международного договора, и не подлежит возврату в соответствии со статьями 672, 673 и 674 Налогового кодекса.

Справку в налоговом органе вправе также получить налоговый агент по сумме начисленных и (или) выплаченных таким налоговым агентом доходов нерезиденту и удержанных (уплаченных) налогов с такого дохода. При этом не требуется наличие доверенности.

Для получения Справки нерезидент (налоговый агент) обязан представить налоговое заявление в следующий налоговый орган:

1) по доходам юридического лица-нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан без образования постоянного учреждения, - по месту нахождения налогового агента;

2) постоянное учреждение нерезидента - по месту нахождения такого постоянного учреждения;

3) иностранец или лицо без гражданства, уплачивающие налоги с доходов из источников в Республике Казахстан самостоятельно, - по месту пребывания (жительства) в Республике Казахстан;

4) по доходам иностранца или лица без гражданства, не указанным в подпункте 3), - по месту нахождения налогового агента.

При выявлении несоответствия данных налогового заявления нерезидента (налогового агента) данным, указанным в формах налоговой отчетности налогоплательщика и (или) налогового агента, а также в случае отсутствия уплаты налога или наличия налоговой задолженности у налогоплательщика и (или) налогового агента по перечислению налога с доходов нерезидента на дату подачи налогового заявления налоговый орган направляет нерезиденту (налоговому агенту) отказ в выдаче справки.

Справка выдается не позднее десяти календарных дней с наиболее поздней из следующих дат:

подачи налогового заявления;

представления налогоплательщиком-нерезидентом и (или) налоговым агентом соответствующей формы налоговой отчетности, в которой отражены суммы начисленных доходов нерезидента и подлежащих уплате налогов.

В случае непредставления нерезидентом (налоговым агентом) налогового заявления Справка налоговым органом не выдается.