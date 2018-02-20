В Алматы налоговики взяли болгарки и пошли бороться с игровыми автоматами

В Алматы сотрудники управления госдоходов отправились в очередной рейд с зубилом и болгаркой. Запрещённые слот-машины, которые владельцы пытаются выдать за мгновенную лотерею, были приварены к полу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

По итогам спецрейда, сотрудники районного Управления госдоходов конфисковали девять аппаратов. Их стоимость оценили в два миллиона тенге. Чиновников не остановило даже то, что слот-машины были на сигнализации и приварены к полу.

Установка игровых автоматов запрещена почти на всей территории Казахстана. Попытки выдать аппараты за мгновенную лотерею могут выйти боком. Слот-машины подлежат конфискации. Однако, несмотря на развернувшуюся борьбу, игровых автоматов в Алматы меньше не становится. Их можно найти в подземных переходах, на базарах и даже в специально оборудованных киосках.

- Такие автоматы согласно законодательству должны размещаться только в Щучинске и Капчагае. На другой территории республики такие автоматы нельзя размещать. Запрещено законодательством. Сегодня мы проверку провели в трех объектах, - прокомментировал зам. руководителя управления госдоходов по Медеускому району г. Алматы Куаныш Туменбаев.

По данным чиновников, ежедневная выручка от игровых автоматов составляет от 40 до 100 тысяч тенге. Но их владельцев потеря дохода должна волновать в последнюю очередь. За организацию или содержание игорного бизнеса в Казахстане предусмотрено наказание до 4 с половиной миллионов тенге штрафа, исправительные работы, ограничение или даже лишение свободы – до двух лет.

Фото: Ак Жайык