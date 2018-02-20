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Встреча глав МИД Ирана, России и Турции по Сирии состоится в Астане 16 марта

20 февраля 2018, 06:31

Ранее глава МИД Ирана сообщил, что три страны-гаранта встретятся, чтобы снизить уровень напряженности в Сирии.

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф встретятся в столице Казахстана 16 марта. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре турецкий вице-премьер Бекир Боздаг, передает ТАСС.

"Переговоры между Турцией, Россией и Ираном по Сирии продолжаются. Трехсторонняя встреча глав МИД Турции, России и Ирана состоится в Астане 16 марта", - сказал он.

Боздаг также проинформировал о возможной "встрече глав МИД в Москве 14 марта", однако не уточнил формат ее проведения.

Ранее в понедельник Зариф сообщил журналистам, что "через две недели в Астане три страны-гаранта [режима прекращения боевых действий в Сирии] встретятся на уровне министров иностранных дел, чтобы снизить уровень напряженности в Сирии и потом подготовить почву для проведения саммита в Стамбуле, чтобы там заняться политическим урегулированием".

Кроме того, Боздаг рассказал репортерам о готовящейся встрече турецкого и российского президентов, которая может пройти "в начале апреля в Турции", однако, по его словам, "точная дата еще не определена". Он отметил, что после этого в республике состоится саммит Турция - Россия - Иран по Сирии.

22 ноября 2017 года лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи встречу, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в этом процессе стал Конгресс сирийского национального диалога в Сочи 30 января, который собрал более 1,5 тысячи делегатов, представляющих все слои общества арабской республики. Его участники приняли решение о создании конституционного совета, а также о формировании конституционной комиссии.

Фото: ZHARAR.com


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