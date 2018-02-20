Олимпийский чемпион Литвинов умер на сборе

Олимпийский чемпион Игр в Сеуле, метатель молота Сергей Литвинов-старший умер на сборе в Сочи, сообщает Лента.ру.

«Смерть произошла внезапно, Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки, внезапно упал. Машина скорой помощи, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти», — гласит заявление на сайте ВФЛА. 23 января экс-спортмену исполнилось 60 лет.

Помимо золотой медали в метании молота на Олимпийских играх-1988, в активе Литвинова-старшего две победы на чемпионатах мира, а также серебро Олимпиады-1980. Литвинову-старшему принадлежит действующий олимпийский рекорд (84,8 метра), установленный в Сеуле.

По завершении спортивной карьеры Литвинов-старший приступил к тренерской деятельности и работал с сыном — Сергеем Литвиновым-младшим. В 2013 году Литвинов-младший стал чемпионом России в метании молота.

Фото: А. Денисов / РИА Новости