Олимпийский чемпион Литвинов умер на сборе
20 февраля 2018, 07:09
Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки, внезапно упал.
Олимпийский чемпион Игр в Сеуле, метатель молота Сергей Литвинов-старший умер на сборе в Сочи, сообщает Лента.ру.
«Смерть произошла внезапно, Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки, внезапно упал. Машина скорой помощи, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти», — гласит заявление на сайте ВФЛА. 23 января экс-спортмену исполнилось 60 лет.
Помимо золотой медали в метании молота на Олимпийских играх-1988, в активе Литвинова-старшего две победы на чемпионатах мира, а также серебро Олимпиады-1980. Литвинову-старшему принадлежит действующий олимпийский рекорд (84,8 метра), установленный в Сеуле.
По завершении спортивной карьеры Литвинов-старший приступил к тренерской деятельности и работал с сыном — Сергеем Литвиновым-младшим. В 2013 году Литвинов-младший стал чемпионом России в метании молота.
Фото: А. Денисов / РИА Новости
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