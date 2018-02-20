В каких видах спорта выступят казахстанцы на ОИ-2018 20 февраля
20 февраля 2018, 07:20
Наши спортсмены выступят в двух видах спорта.
Сегодня, 20 февраля, наши спортсмены выступят в двух видах спорта на Олимпийских играх-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов:
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев
Начало в 16:45* - квалификация
Женщины, 1000 м
Анастасия Крестова, Ким Ионг А
Начало в 16:00 - квалификация
Биатлон
Смешанная эстафета - 2х6 км, 2х7,5 км
Сборная Казахстана (2 женщины, 2 мужчин)
Начало в 17:15 - финал
*по времени Астаны
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Фото: uralskweek.kz
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