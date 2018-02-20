В каких видах спорта выступят казахстанцы на ОИ-2018 20 февраля

Наши спортсмены выступят в двух видах спорта.

Сегодня, 20 февраля, наши спортсмены выступят в двух видах спорта на Олимпийских играх-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов:

Шорт-трек

Мужчины, 500 м

Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев

Начало в 16:45* - квалификация

Женщины, 1000 м

Анастасия Крестова, Ким Ионг А

Начало в 16:00 - квалификация

Биатлон

Смешанная эстафета - 2х6 км, 2х7,5 км

Сборная Казахстана (2 женщины, 2 мужчин)

Начало в 17:15 - финал

*по времени Астаны

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Фото: uralskweek.kz