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В Алматы Toyota повисла над арыком после ДТП

20 февраля 2018, 07:33

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Toyota.

Авария произошла на проспекте Райымбека, сообщает Today.kz.

Девушка, управляющая Kia, двигалась в восточном направлении. В районе улицы Брюсова она начала разворачиваться, в это время в Kia врезалась следовавшая в западном направлении Toyota Camry.

От удара Toyota выбросило с проезжей части и автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Toyota. Обоих госпитализировали.

Фото: today.kz


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