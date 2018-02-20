В Алматы Toyota повисла над арыком после ДТП

Авария произошла на проспекте Райымбека, сообщает Today.kz.

Девушка, управляющая Kia, двигалась в восточном направлении. В районе улицы Брюсова она начала разворачиваться, в это время в Kia врезалась следовавшая в западном направлении Toyota Camry.

От удара Toyota выбросило с проезжей части и автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Toyota. Обоих госпитализировали.

Фото: today.kz