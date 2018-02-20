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Еще один случай гепатита А подтвердился в ВКО

20 февраля 2018, 08:12

В настоящее время из 260 учащихся лишь 45 школьникам были поставлены прививки от гепатита А.

В селе Таскескен Урджарского района Восточно-Казахстанской области подтвердился гепатит А у пятилетнего ребенка. Об этом сообщил старший врач села Сериккали Енсебаев, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Напомним, что неделю назад в этом селе были выявлены 2 случая гепатита А у школьников. Один малыш был под подозрением. На днях его диагноз подтвердился, отмечают специалисты.

В настоящее время из 260 учащихся лишь 45 школьникам были поставлены прививки от гепатита А.

Отметим, что Таскескен находится в 18 километрах от села Шолпан.

Фото: medic-sovet.ru


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