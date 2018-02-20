Сильный пожар в Алматы оставил без жилья три семьи

По словам погорельцев, в одной из квартир без присмотра был оставлен электрический обогреватель.

Каркасно-камышитовое строение огонь уничтожил ночью 19 февраля. Пожарные тушили огонь почти девять часов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Запах гари глубокой ночью почувствовала хозяйка одной из квартир и разбудила всех соседей. Пока все поняли, что происходит дом вовсю полыхал, вспоминают жители микрорайона Тастыбулак.

«Это было где-то 01:25, ну, вызвали пожарную команду, пожарные приехали довольно быстро, молодцы, к ним вопросов нет. Отработали очень оперативно, потом по сложности пожара приехали еще, было порядка 4-5 машин, не было такого, чтобы простой какой-то был, они постоянно сменялись. Так как дом старый, конечно, горело очень сильно. Последняя машина уехала в девятом часу утра», - сказал Виктор Машин.

По словам погорельцев, в одной из квартир без присмотра был оставлен электрический обогреватель, возможно, он и стал причиной возгорания. Постройка 60-х годов сгорела почти полностью. Жильцы разъехались по родственникам, а вот Гульнара Абильдаева пока поселится в больнице, где почти 30 лет работает уборщицей. Говорит, не хочет стеснять близких.

«Я одна живу, как я буду жить, где я буду жить. Мне больница комнатку предоставит, но это же временно. Все зовут идите к нам, идите к нам», - отметила Гульнара Абильдаева.

На беду соседей сразу откликнулись местные жители. Они намерены организовать сбор самых необходимых вещей, в первую очередь продуктов и теплой одежды.

«Есть старая добрая традиция, «Асар» в таких случаях делают. Мы вот уже потихоньку начинаем собирать вещи какие-то, но тоже возможности ограничены. Сейчас времена-то не те, чтобы взять и выложить, но чем сможем будем помогать, а что делать», - сказал Виктор Машин.

Официально за помощью в местные исполнительные органы, погорельцы говорят пока не обращались. В любом случае материальная помощь будет оказана в рамках действующего законодательства только после выяснения точной причины пожара.

Фото: скриншот