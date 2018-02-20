Казахстан оказал гуманитарную помощь Таджикистану на $3,9 млн
Казахстан ежегодно оказывает гуманитарную помощь Таджикистану.
Посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов принял участие в церемонии официальной передачи гуманитарной помощи Республики Казахстан таджикской стороне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
«Решением Правительства Республики Казахстан в целях оказания гуманитарной помощи было выделено 3,9 миллиона долларов для доставки в Таджикистан 10 тысяч тонн топочного мазута, всего 167 цистерн», - отмечается в сообщении ведомства.
Сертификат на данный груз был передан Послом Казахстана заместителю директора Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве РТ Сохибджону Зиёдуллоеву.
В своем выступлении Посол Казахстана Нурлан Сейтимов отметил, что Казахстан ежегодно оказывает гуманитарную помощь братскому народу Таджикистана, общий объем которой с 2006 года превысил 34,5 миллиона долларов в денежном эквиваленте.
Фото: inform.kz
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