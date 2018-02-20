Летевший из Алматы в Атырау самолет "Bek Air" экстренно сел в Таразе
Информация о пожаре на борту была опровергнута.
Вылетевший из Алматы в Атырау самолет авиакомпании Bek Air совершил посадку в Таразе, передает Zakon.kz.
Как сообщил порталу генеральный директор авиакомпании Bek Air Сырым Омаржанов, самолет рейсом 2105 летел из Алматы в Атырау, и на высоте пропал наддув салона.
"Командир, в принципе, имел право лететь на высоте чуть ниже, но так как до Атырау лететь далеко, он мог лететь, но он принял решение сесть в Таразе. Сейчас из аэропорта Алматы высылается резервный борт, и всех пассажиров, которые сейчас в Таразе, отправят в Атырау, рейс будет завершен. Детальная информация выясняется", - сообщил Омаржанов.
Информация о пожаре на борту, которую сейчас распространяют в Интернете, была опровергнута гендиректором авиакомпании.
Примечание. По данным wiki2.org "наддув кабины" - процесс, в котором воздух закачивается в кабину/салон самолета для создания безопасной и комфортной среды для пассажиров и экипажа на больших высотах. Для самолетов отбор воздуха обычно выполняется из компрессора газотурбинного двигателя. Перед доставкой в кабину воздух охлаждается, увлажняется, и смешивается с рециркулируемым воздухом, если необходимо, с помощью системы кондиционирования воздуха. Давление в кабине регулируется выпускным клапаном. Наддув необходим на высотах более 3800-4300 метров над уровнем моря для защиты пассажиров от риска большого количества физиологических проблем, причиной которых является низкое давление воздуха на больших высотах.
фото: alimzhan.blogspot.com
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