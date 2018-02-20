Летевший из Алматы в Атырау самолет "Bek Air" экстренно сел в Таразе

Информация о пожаре на борту была опровергнута.

Вылетевший из Алматы в Атырау самолет авиакомпании Bek Air совершил посадку в Таразе, передает Zakon.kz.

Как сообщил порталу генеральный директор авиакомпании Bek Air Сырым Омаржанов, самолет рейсом 2105 летел из Алматы в Атырау, и на высоте пропал наддув салона.

"Командир, в принципе, имел право лететь на высоте чуть ниже, но так как до Атырау лететь далеко, он мог лететь, но он принял решение сесть в Таразе. Сейчас из аэропорта Алматы высылается резервный борт, и всех пассажиров, которые сейчас в Таразе, отправят в Атырау, рейс будет завершен. Детальная информация выясняется", - сообщил Омаржанов.

Информация о пожаре на борту, которую сейчас распространяют в Интернете, была опровергнута гендиректором авиакомпании.

Примечание. По данным wiki2.org "над­дув кабины" - про­цесс, в ко­то­ром воз­дух за­ка­чи­ва­ет­ся в ка­би­ну/салон са­мо­ле­та для со­зда­ния без­опас­ной и ком­форт­ной среды для пас­са­жи­ров и эки­па­жа на боль­ших вы­со­тах. Для са­мо­ле­тов отбор воз­ду­ха обыч­но вы­пол­ня­ет­ся из ком­прес­со­ра га­зо­тур­бин­но­го дви­га­те­ля. Перед до­став­кой в ка­би­ну воз­дух охла­жда­ет­ся, увлаж­ня­ет­ся, и сме­ши­ва­ет­ся с ре­цир­ку­ли­ру­е­мым воз­ду­хом, если необ­хо­ди­мо, с по­мо­щью си­сте­мы кон­ди­ци­о­ни­ро­ва­ния воз­ду­ха. Дав­ле­ние в ка­бине ре­гу­ли­ру­ет­ся вы­пуск­ным клапаном. Над­дув необ­хо­дим на вы­со­тах более 3800-4300 метров над уров­нем моря для за­щи­ты пас­са­жи­ров от риска боль­шо­го ко­ли­че­ства фи­зио­ло­ги­че­ских про­блем, при­чи­ной ко­то­рых яв­ля­ет­ся низ­кое дав­ле­ние воз­ду­ха на боль­ших высотах.

фото: alimzhan.blogspot.com