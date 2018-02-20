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Названо главное уязвимое место армии США

20 февраля 2018, 09:24

Армии не хватает необходимых ресурсов, чтобы справиться с терроризмом, который представляет реальную угрозу.

Армия Соединенных Штатов получит увеличенный бюджет на проведение модернизации в 2019 году. Но весь вопрос в том, сможет ли она при этом ответить на вызовы сегодняшнего дня. Сделать это будет крайне трудно, пишет издание National Interest, передает Lenta.ru.

Вооруженным силам США предстоит поддерживать необходимую боеготовность, чтобы уметь противостоять глобальным державам. Прежде всего, речь идет о сдерживании России и Китая. Для этого требуется современное вооружение.

Одновременно необходимо думать о не менее масштабных угрозах, таких как международный терроризм, распространившийся по миру. При этом глобальные конкуренты внимательно следят за ходом модернизации американской армии, и ей приходится наращивать темпы.

В результате армии США все сложнее удержать конкурентное преимущество и не хватает необходимых ресурсов, чтобы справиться с терроризмом, который представляет реальную угрозу.

Решение этого вопроса, по мнению издания, и составляет основной вопрос боеспособности американской армии.

Как сообщалось 13 февраля, в проекте бюджета Пентагона на 2019 финансовый год предусмотрено 6,3 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе. Всего Министерство обороны запрашивает 686 миллиардов долларов.

Фото: Reuters


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