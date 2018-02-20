В убийстве российского шансонье подозревают его сожителя-гея

Труп музыканта был облит хлоркой, что замедлило процесс разложения и не позволило распространиться трупному запаху.

В убийстве певца Петра Гары заподозрили гомосексуалиста, с которым шансонье проживал в съемной квартире на Северном бульваре в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Lenta.ru.

По словам собеседника СМИ, убийство, вероятно, произошло в День всех влюбленных 14 февраля. На месте преступления обнаружены следы борьбы — оторванный карниз, разбитый телевизор и разбитые телефоны. При этом из квартиры пропали ценные вещи, включая компьютеры.

Источник телеканала уточняет, что труп музыканта был облит хлоркой, что замедлило процесс разложения и не позволило распространиться трупному запаху.

В квартире также была собака, которая голодала несколько дней, но выжила.

О смерти Гары стало известно 19 февраля. Источник «Ленты.ру» в силовых структурах рассказал, что музыканта последний раз видели в гостях 14 февраля, после чего он не выходил на связь несколько суток. Позднее было принято решение вскрывать дверь съемной квартиры, и в ванной комнате было обнаружено тело с несколькими ножевыми ранениями.

Фото: vk.com/gara_petr