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20 февраля на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода

20 февраля 2018, 09:29

Местами пройдет снег, ожидаются гололед, низовая метель, туман.

20 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами пройдет снег, ожидается гололед, низовая метель. На большей части республики сохранится туман, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление восточного ветра местами до 15-20, порывы до 23-28, на юго-западе области до 30 м/с и более.

В Алматинской области местами ожидается туман, в районе Жаланашколя до 18-23, днем порывы до 28 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 м/с, в Кызылординской области местами ожидается гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра местами до 15-25 м/с.

В Актюбинской области ночью в Мугоджарском районе усиление ветра до 18 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, низовая метель.

В Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем преимущественно облачно, - 1.

В Астане днем ясно, - 13.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: ria.ru


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