Поддержать российских спортсменов на Олимпиаду приехало несколько сотен болельщиков

20 февраля 2018, 09:34

Болельщиков можно узнать по одежде и флагу.

Поддержать своих спортсменов в столицу 23-х зимних олимпийских игр приехало несколько сотен российских болельщиков, передает Zakon.kz.

Количество зрителей на трибунах с триколором стало увеличиваться под конец Олимпиады, к началу хоккейного турнира. Поддержка «Красной машине» от соотечественников оказывается такая, что складывается впечатление, будто матчи проходят не в Южной Корее, а на домашнем льду.

«Мы приехали поддержать наших хоккеистов, лыжников, фигуристов и всех спортсменов, представляющих Россию. Пусть наши спортсмены и не выходят с нашим флагом, но мы показываем наш триколор с трибун, показываем всем, что здесь соревнуются спортсмены из России. Никакие провокации не сломят наш русский дух. Россия вперед!», - сказал Алексей из Воронежа.

Российских фанатов можно узнать сразу, одежда в национальном стиле, с надписью «Россия в моем сердце», и конечно же флаг: триколор, с названием мест откуда приехали болельщики и даже флаг СССР, и с изображением вождя пролетариата Ленина и Сталина.

Последние правда правоохранительными органами были выведены с соревнований. Поскольку коммунистическая символика в Корее под запретом на государственном уровне.

«Мы приехали поболеть за наших спортсменов. Нам очень обидно за нашу страну, потому что все так вышло, мы решили приехать и поддержать наших. Все, кто приехал и все, кто смотрит выступление с экранов, поддерживают наших спортсменов. Мы болеем за всех наших, желаем им удачи», - сказала Елена из Владивостока.

«Мы запланировали приехать на Олимпиаду два года назад, купили билеты на соревнования, за полгода забронировали гостиницы и билеты. Поездка должна была сорваться, но когда мы узнали о том, как поступили с нашими спортсменами, мы решили, что обязательно должны ехать и поддержать наших спортсменов», - рассказал Андрей.

«Мы болеем за наших спортсменов, кричим «Россия», хотя нам нельзя этого делать. Нам сказали, что нельзя собираться в организованные группы и болеть за наших, но как этого не делать? Когда наши спортсмены соревнуются, они видят наш флаг, видят нас и им очень приятно. Это придает им уверенности и сил для победы», - сказала Елена.

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Фото: Радио Свобода


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