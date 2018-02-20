Сколько автомобилей было произведено в Казахстане 

По итогам отчетного месяца в Казахстане было произведено 2 105 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы) общей стоимостью 12,1 млрд тенге. Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель в 3,6 раза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «Казавтопром».

Производство легковых автомобилей выросло в 3,7 раза, достигнув значения 2 041 ед. Выпуск грузовых автомобилей (52 ед.) превысил результат годичной давности в 13 раз. Производство специализированной автотехники повторило январский результат минувшего года (2 ед.). Выпуск автобусной техники сократился с 7 до 1 единицы.

Сбыт отечественных автозаводов по результатам первого месяца 2018 г. достиг 1 340 единиц, что на 77,7% выше прошлогоднего значения (754 ед.). Рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 41,2% против 30,5% в аналогичный период минувшего года.

Пятёрку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам января составили Lada (763 ед.), KIA (128 ед.), Hyundai (125 ед.), Ravon (96 ед.) и Chevrolet (46 ед.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также JAC (33 ед.), Skoda (18 ед.), Peugeot (14 ед.) и SsangYong (1 ед.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили модели бренда Lada: Lada Granta (216 ед.), Lada 4x4 (212 ед.), Lada Largus (127 ед.) и Lada Vesta (110 ед.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Ravon Nexia (88 ед.), KIA Sportage (86 ед.), Lada XRAY (70 ед.), Hyundai Tucson (62 ед.), Chevrolet Niva (40 ед.) и Hyundai Elantra (32 ед.).

«Второй год восстановительного роста казахстанского автопроизводства стартовал с высоких показателей. Рыночная доля казавтопрома превысила 41%. И это второе лучшее значение в истории отрасли: двое из пяти казахстанцев, купивших новый автомобиль в январе, остановили выбор на предложениях отечественных предприятий. В январе автопроизводители обеспечили пятую часть суммарного выпуска машиностроительной отрасли. На фоне 4%-ного роста казахстанской экономики вклад казавтопрома в ВВП страны вырос в 2,4 раза и вдвое превысил аналогичные цифры легкой и фармацевтической промышленности. Лишь 7,4% продаж казахстанской техники в январе пришлись на заемщиков госпрограммы льготных автокредитов – третий транш программы только поступил в банки-партнеры. Поэтому более заметный эффект нового этапа её реализации отрасль ощутит по итогам февраля. Но покупатели автомобилей локальной сборки активно пользуются привлекательными условиями программы уже сегодня», - сказал председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

Фото: Экспресс К