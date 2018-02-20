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В Мозамбике гигантская мусорная "лавина" накрыла дома, погибли люди

20 февраля 2018, 09:37

Точное количество пострадавших людей и разрушенных домов неизвестно, так как спасательно-поисковые работы ещё не закончены.

В Мапуту, столице Мозамбика, после сильных проливных дождей на жилые дома обрушилась 15-метровая мусорная гора. В результате случившегося погибло по меньшей мере 17 человек, передает Life.ru со ссылкой на Reuters.

По данным издания, инцидент произошёл в ночь на 19 февраля в одном из самых бедных районов города. Мусор накрыл дома, которые ранее были признаны местными властями незаконно построенными. Поэтому некоторые семьи успели покинуть трущобы по указанию властей ещё до происшествия, опасаясь за свою жизнь.

Точное количество пострадавших людей и разрушенных домов неизвестно, так как спасательно-поисковые работы ещё не закончены. Они осложняются тем, что накануне трагедии в районе мусорной горы прошёл ливень и куча отходов превратилась в топкое болото.

Екатерина Землянухина

Фото @clubOmozambique


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