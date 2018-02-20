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Дипломаты помогли казахстанке и ее дочери вернуться на Родину из Турции

20 февраля 2018, 09:42

Бывший возлюбленный женщины предъявил в Турции частный иск об установлении отцовства, и тем самым заблокировал выезд ребенка из страны.

Дипломаты помогли казахстанке и ее дочери вернуться на Родину из Турции. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, передает Zakon.kz.

"Пост эмоциональный. За что я люблю свою работу? Много за что! А главное - за возможность приносить пользу государству, простым гражданам нашей страны, видеть результаты своего труда и титанического труда своих коллег, за искреннее, порой сквозь слезы ответное "спасибо!" Наши дипломаты, дипломаты Казахстана смогли отстоять в Турции права маленького гражданина, право на свою Родину еще не достигшей 2 лет Мозговой Айлин из Павлодара.

Он отметил, что можно по-разному относиться к этой истории.

"Но для нас важнее всего то, что Айлин, её мама и дедушка сегодня благополучно вернулись в Казахстан, к себе домой", - написал Жайнаков.

Напомним, полгода Виктория Мозговая со своей дочерью не могла покинуть Турцию. Бывший возлюбленный Виктории предъявил частный иск об установлении отцовства, и тем самым заблокировал выезд ребенка из страны.

Фото: facebook.com/anuar.zhainakov


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