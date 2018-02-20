Концерт «Люблю и таю…» пройдет в Камерном зале «Астана Опера» 27 февраля

Название концерта берет свое начало из арии Снегурочки, которую героиня поэтичной оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» поет в сцене таяния.

Галерею женских лирических образов мировой оперы воплотит солистка театра Мадина Исламова (сопрано), вместе с ней на сцене в этот вечер будут блистать - Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов (баритон), солист Рамзат Балакишиев (тенор), музыканты оркестра – Балжан Сапарова (флейта), Любовь Ткаченко (арфа), Кирилл Красюков (скрипка). Партия фортепиано – главный концертмейстер оперной труппы «Мәдениет қайраткері» Елена Сахно.

Любовь не имеет национальной принадлежности: казахская Жибек, итальянская Джульетта или русская Снегурочка – могли обрести свободу и счастье только через это высокое чувство. Вечная тема служила источником вдохновения выдающимся композиторам – Е. Брусиловский, Н. Римский-Корсаков, В. Беллини и многие другие – могли тонко прочувствовать и виртуозно передать это состояние в музыке.

Название концерта берет свое начало из арии Снегурочки, которую героиня поэтичной оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» поет в сцене таяния. Благодаря созданному композитором удивительно нежному лирическому образу хрупкой Снегурочки, эта сцена по праву считается одним из самых трогательных эпизодов мировой оперной классики. Стоит отметить, что сам Н. Римский-Корсаков считал эту оперу своим лучшим творением.

В этот вечер будут представлены и другие любимые публикой герои оперных шедевров –Лиу и Калаф из оперы «Турандот», Мими и Рудольф из оперы «Богема» Дж. Пуччини, Адина и Неморино из оперы «Любовный напиток» Г. Доницетти и многие другие.

Этот концерт открывает серию праздничных музыкальных вечеров, которые пройдут в Камерном зале театра «Астана Опера».

Начало в 19.00.