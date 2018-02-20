Появились фото и видео из салона севшего в Таразе самолета

Появилась видеозапись, сделанная на борту самолета Bek Air после посадки в Таразе, передает Zakon.kz.

"Выполнявший рейс 2105 Алматы-Атырау борт авиакомпании Bek Air совершил незапланированную посадку в городе Тараз. В полете произошел сбой системы наддува кабины. В этом случае самолёт может продолжать полет, снизившись на безопасный эшелон и долететь до аэропорта назначения. В целях максимальной безопасности пассажиров и учитывая дальность полета, экипаж решил сесть на ближайшем аэродроме, в городе Тараз, и вызвать резервный борт. При этом, по инструкции, пилот в ручную включил аварийную систему, которая выкинула маски. Никакого пожара или прочих проблем по информации пилота не было. Самолёт сел в 7-20 в аэропорту города Тараз. На фото и видео самолёт после незапланированной посадки. Он вернётся в Алматы, там проведет ремонтные работы, из Тараза пассажиров отправят резервным бортом", - сообщил блогер Денис Кривошеев.

Как следует из последнего сообщения Кривошеева, в 10:33 час. рейс был продолжен. В 9:50 час. в Тараз прибыл резервный борт авиакомпании и пассажиров начали готовить к посадке. Никто из пассажиров от продолжения полета не отказался.

Напомним, 20 февраля утром стало известно об экстренной посадке в Таразе самолета, летевшего из Алматы в Атырау. В Интернете стали распространять слух о том, что на борту произошел пожар и даже были пострадавшие. Кто-то из пассажиров предположил, что произошла разгерметизация. В самой авиакомпании прояснили ситуацию.

фото и видео: Денис Кривошеев