Сколько дней отдохнут казахстанцы в марте

В первый месяц весны казахстанцы отдохнут 13 дней, сообщает Zakon.kz.

Так, в этом году 8 марта выпадает на четверг. Выходными днями также будут 9, 10 и 11 марта. Суббота, 3 марта, является рабочим днем.

С 21 по 23 марта в стране отмечают Наурыз. Эти дни выпадают на среду, четверг и пятницу - вместе с субботой и воскресеньем казахстанцы отдохнут пять дней подряд.

В итоге, с учетом всех выходных дней - 4, 17, 18 и 31 марта - казахстанцев ждет 13 выходных дней.

Отметим, согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней Правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.