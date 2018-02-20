Прогноз эксперта: какой приговор вынесут Куандыку Бишимбаеву

Когда у нас собираются преступные группы, у нас редко кого оправдывают.

Дело Куандыка Бишимбаева стало одним из самых громких за последний год. Ранее его прокомментировал даже Глава государства. Нурсултан Назарбаев выразил разочарование и сожаление. И сейчас, пожалуй, многих волнует, каким будет приговор? Свой прогноз озвучил независимый юрист Серик Айтбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на "31 канал".

СЕРИК АЙТБАЕВ, юрист:

– Согласно уголовному законодательству, максимальное наказание – 80-кратный размер взятки либо лишение свободы от 10 до 15 лет. Когда у нас собираются преступные группы, у нас редко кого оправдывают. Даже последнее дело бывшего премьер-министра Серика Ахметова – их всех приговорили к реальным срокам заключения. Потом по амнистии после погашения ущерба снизили срок. Если не будет оправдательного приговора, то, скорее всего, остальных подсудимых дела тоже приговорят к различным срокам лишения свободы. Те, кто сотрудничал со следствием, получат либо штраф, либо условное лишение свободы.

Суд над Бишимбаевым начался в Астане 7 ноября 2017 года. Куандык Бишимбаев находится под арестом с 12 января 2017 года по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде. Он был отстранен от должности министра нацэкономики.

По версии следствия, он организовал преступную схему по хищению денег, выделенных на строительство завода, через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".

Кроме бывшего министра национальной экономики, перед судом предстали еще 22 человека, среди которых бывшие руководители "дочек" АО "Байтерек" и ТОО: бывший председатель правления ТОО "Orda Glass" Даурен Ибрашев, экс-генеральный директор "Шымкентхиммонтаж" Марат Кожабаев, экс-гендиректор ТОО "Завод строительных металлоконструкций" Жаксылык Исабек, экс-председатель правления АО "Байтерек DEVELOPMENT" Бахыт Жаксыбаев, бывший директор департамента АО "Байтерек DEVELOPMENT" Бауржан Айтимбетов и другие.

Фото: Ак Жайык