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Марихуану в сметане пытались доставить в колонию Атырау

20 февраля 2018, 10:21

Наркотики также были обнаружены под обувной стелькой.

В Акмолинской области была пресечена попытка провоза денежных средств, а в Атырау - доставка марихуаны в колонию в сметане. Об этом сообщили в Комитете УИС МВД РК, передает Zakon.kz.

"При въезде большегрузного транспортного средства в промышленную зону учреждения ЕЦ-166/26 (пос. Степной, средней безопасности) сотрудники УИС обратили внимание на водителя. Бдительность не подвела представителей правопорядка. В ходе досмотровых мероприятий на транспортном контрольно-пропускном пункте у водителя были обнаружены в обуви денежные средства в сумме свыше 50 тысяч тенге", - отметила представитель Департамента УИС по Акмолинской области Ирина Горнова.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа РОВД Жаркаинского района, данный факт зарегистрирован в книге учета информации.

"В комнате досмотра учреждения УГ-157/9 средней безопасности г. Атырау в ходе проверки посылки, адресованной осужденному, в обуви под стелькой сотрудники УИС обнаружили вещество темно-зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Аналогичное вещество было обнаружено в другой посылке в этом же учреждении УГ-157/9 на дне пластикового стакана, который был заполнен домашней сметаной", - отметил заместитель начальника Департамента УИС по Атырауской области Ризабек Даулетов.

Судебно химическая экспертиза подтвердила, что в обоих случаях изъятое вещество оказалось марихуаной весом соответственно около 88 и 24 граммов.

В учреждение УК-161/2 (г. Костанай, максимальной безопасности) поступило заказное письмо на имя осужденного. В ходе досмотра письма среди таксофонных карточек была изъята денежная купюра номиналом в пять тысяч тенге.

Фото: kazpravda.kz.


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