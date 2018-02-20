ОПГ, причинившую многомиллиардный ущерб государству, осудили в Алматы

15 февраля районным судом города Алматы оглашен приговор по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным «обналичиванием» денежных средств и уклонением от уплаты налогов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД Алматы.

Следственно-оперативной группой СЭР КГД МФ РК окончено досудебное расследование в отношении ОПГ, состоящей более чем из 20 человек. Они обвинялись в регистрации 84 коммерческих организаций для освобождения от налогов компаний контрагентов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия иной запрещенной деятельности, причинившей особо крупный ущерб государству.

Ущерб от преступной деятельности в виде неуплаченных налогов контрагентами составил 54,6 млрд. тенге.

«На банковские счета зарегистрированных членами ОПГ компаний перечислялись денежные средства юридических лиц, желающих их обналичить (контрагенты). Далее, поступившие средства «снимались» наличными деньгами в кассах банков и возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции, за вычетом определенного процента. Таким образом было снято более 159,2 млрд. тенге», - озвучили детали дела в ДГД.

Для реализации преступного плана руководителями ОПГ были заранее разработаны структура, распределены роли и обязанности, система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам ОПГ на получение наличных денежных средств, определен порядок получения и передача наличных денежных средств, изготовлены печати лжепредприятий.

При этом, вознаграждение составило от 6% до 10% от снятых денежных средств, что составило около 9,6 млрд. тенге.

По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 млрд.тенге от 2293 юридических лиц.

Членам ОПГ назначены различные сроки лишения свободы и конфискация ранее изъятого имущества. Организаторы ОПГ получили более 8 лет лишения свободы.