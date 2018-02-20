Фристайлистка Юлия Галышева рассказала, куда потратит призовые

19 февраля казахстанская фристайлистка Юлия Галышева вернулась в Казахстан и поделилась впечатлениями от с Олимпиады-2018, на которой завоевала "бронзу" в могуле, передает корреспондент Vesti.kz.



- Было неожиданно. Я чувствовала поддержку команды, всей страны и своих родных. Всем спасибо. Эмоции переполняют меня. Сейчас я понимаю, чего смогла добиться. Меня так много никогда не снимали, не было столько внимания. Эта медаль очень ценная, и она будет висеть отдельно от всех, - отметила Галышева.



- Какую задачу вы ставили?



- Мы рассчитывали на "золото". Была цель - с первого по третье место. Мы выполнили задачу и поднялись на пьедестал. Эта "бронза" для меня как "золото". Я согласна со всеми судьями, что проехала именно на этот результат. Я подготовилась к "бронзе", и девушки были лучше меня.



- Что можете сказать о соперниках?



- Мы тренируемся и выступаем уже много лет. На всех соревнованиях мы видимся. Никто никому не завидует. Все друг друга поздравили. Радуемся достижениям. С каждым разом мы больше прогрессируем.



- Что тренер Елена Круглыхина говорила вам перед последним спуском?



- Она всегда говорит на старте, какие нельзя допускать ошибки, и ехать не только для себя, но и для судей. На каждом соревновании перед последним спуском предупреждает, чтобы мы не допускали ошибок.

- Какие дальнейшие планы?



- Через пару дней уезжаю в Японию на Кубок Мира. У нас еще четыре старта, и вернемся мы только к весне. Отпуск у нас только в мае. После завершения сезона и чемпионата Казахстана. Мы не расслабляемся и проведем сезон до конца.



- Ваши цели на Кубке мира?



- Я хочу попасть в тройку общего зачета. Я считаю, что Дмитрий Рейхерд останется на втором месте в общем зачете, так как у него солидный отрыв. Мы попытаемся войти в тройку и привезти хрустальные медали.



- Удалось посмотреть Корею?



- В Сеул съездить не удалось. Мы были заняты интервью и покупали сувениры родным. Никаких экскурсий мы не посещали.



- Вы решили, на что потратите свои призовые?



- Я еще не получила деньги. Однако у меня дом уже построен. Потрачу деньги на его отделку и поменяю машину маме.



- Что вы говорили Рейхарду перед выступлением?



- Мы смотрели его выступление по трансляции. После проезда он очень сильно расстроился. Мы поддержали его как смогли.



- Чего не хватило ему?



- Он допустил грубую ошибку, не сделав нижний прыжок, и не финишировал по своему курсу. Это карается большими баллами. Он в середине трассы наехал на свою палку и подскользнулся на ней. Он не смог сдержать скорость и сделать необходимый элемент.



- Сравните волнение перед Олимпиадой и другими соревнованиями?



- Я никогда не волнуюсь, а просто делаю свою программу. Перед первым стартом я очень сильно волновалась, но перед последними заездами я была уверена, что взойду на пьедестал.



Напомним, Галышева выиграла "бронзу" в могуле и принесла первую медаль в копилку сборной Казахстана на Играх-2018.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: МИА «Казинформ