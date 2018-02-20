Фристайлистка Юлия Галышева рассказала, куда потратит призовые

20 февраля 2018, 10:32

Спортсменка потратит деньги на отделку дома и поменяет машину маме.

19 февраля казахстанская фристайлистка Юлия Галышева вернулась в Казахстан и поделилась впечатлениями от с Олимпиады-2018, на которой завоевала "бронзу" в могуле, передает корреспондент Vesti.kz.

- Было неожиданно. Я чувствовала поддержку команды, всей страны и своих родных. Всем спасибо. Эмоции переполняют меня. Сейчас я понимаю, чего смогла добиться. Меня так много никогда не снимали, не было столько внимания. Эта медаль очень ценная, и она будет висеть отдельно от всех, - отметила Галышева.

- Какую задачу вы ставили?

- Мы рассчитывали на "золото". Была цель - с первого по третье место. Мы выполнили задачу и поднялись на пьедестал. Эта "бронза" для меня как "золото". Я согласна со всеми судьями, что проехала именно на этот результат. Я подготовилась к "бронзе", и девушки были лучше меня.

- Что можете сказать о соперниках?

- Мы тренируемся и выступаем уже много лет. На всех соревнованиях мы видимся. Никто никому не завидует. Все друг друга поздравили. Радуемся достижениям. С каждым разом мы больше прогрессируем.

- Что тренер Елена Круглыхина говорила вам перед последним спуском?

- Она всегда говорит на старте, какие нельзя допускать ошибки, и ехать не только для себя, но и для судей. На каждом соревновании перед последним спуском предупреждает, чтобы мы не допускали ошибок.

- Какие дальнейшие планы?

- Через пару дней уезжаю в Японию на Кубок Мира. У нас еще четыре старта, и вернемся мы только к весне. Отпуск у нас только в мае. После завершения сезона и чемпионата Казахстана. Мы не расслабляемся и проведем сезон до конца.

- Ваши цели на Кубке мира?

- Я хочу попасть в тройку общего зачета. Я считаю, что Дмитрий Рейхерд останется на втором месте в общем зачете, так как у него солидный отрыв. Мы попытаемся войти в тройку и привезти хрустальные медали.

- Удалось посмотреть Корею?

- В Сеул съездить не удалось. Мы были заняты интервью и покупали сувениры родным. Никаких экскурсий мы не посещали.

- Вы решили, на что потратите свои призовые?

- Я еще не получила деньги. Однако у меня дом уже построен. Потрачу деньги на его отделку и поменяю машину маме.

- Что вы говорили Рейхарду перед выступлением?

- Мы смотрели его выступление по трансляции. После проезда он очень сильно расстроился. Мы поддержали его как смогли.

- Чего не хватило ему?

- Он допустил грубую ошибку, не сделав нижний прыжок, и не финишировал по своему курсу. Это карается большими баллами. Он в середине трассы наехал на свою палку и подскользнулся на ней. Он не смог сдержать скорость и сделать необходимый элемент.

- Сравните волнение перед Олимпиадой и другими соревнованиями?

- Я никогда не волнуюсь, а просто делаю свою программу. Перед первым стартом я очень сильно волновалась, но перед последними заездами я была уверена, что взойду на пьедестал.

Напомним, Галышева выиграла "бронзу" в могуле и принесла первую медаль в копилку сборной Казахстана на Играх-2018.

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Фото: МИА «Казинформ


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