Утвержден стратегический план развития Казахстана до 2025 года

Нурсултан Назарбаев подписал указ от 15 февраля 2018 года №636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан», передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Указом был утвержден Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года.

Правительству Республики Казахстан, центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, поручено руководствоваться в своей деятельности Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года и принять необходимые меры по его реализации.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента РК. Указ вводится в действие со дня его подписания, то есть с 15 февраля 2018 года.