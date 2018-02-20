Президент утвердил Общенациональный план мероприятий по реализации Послания

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ от 9 февраля 2018 года № 633 «О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Так, указом утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Правительству Республики Казахстан поручено обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания.

До 25 января года, следующего за отчетным годом, правительству необходимо представлять в Администрацию Президента РК информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов необходимо обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

Контроль за исполнением этого указа возложен на Администрацию Президента РК. Указ вводится в действие со дня его подписания, то есть с 9 февраля 2018 года.

В Центре стратегических разработок и анализа АП РК разъснили, что Общенациональный план предусматривает реализацию 97 мероприятий по десяти основным направлениям Послания, затрагивающим все важнейшие сферы социально-экономического развития.

«Реализация поручений потребует проведения значительного объема законотворческой работы, в том числе в сфере образования, здравоохранения, защиты окружающей среды, стимулирования предпринимательства, регулирования естественных монополий, восстановления платежеспособности физических лиц и других», - отметили в центре.

Финансирование реализации Общенационального плана будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий период, а также других источников в соответствии с законодательством Республики Казахстан.