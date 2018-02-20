Очередной раунд Астанинского процесса может пройти в середине марта

В Министерстве иностранных дел РК назвали предварительную дату проведения очередного раунда Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как ранее сообщалось, к нам поступило предложение о проведении встречи министров иностранных дел стран-гарантов. Одним из вариантов даты проведения этой встречи была обозначена середина марта. Мы ожидаем официального подтверждения от всех участников даты проведения этой встречи», - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Как ранее сообщалось, страны-гаранты перенесли сроки проведения очередного раунда Астанинских переговоров из-за того, что намерены сначала собрать встречу министров иностранных дел этих стран в рамках переговоров в Астане.

Фото: ИРНА