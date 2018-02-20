Венесуэла выпустила собственную криптовалюту
Ранее Николас Мадуро заявлял, что "петро" поможет преодолеть финансовую блокаду страны.
Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты под названием "петро". Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в своём "твиттере", передает Life.ru.
Стартовая стоимость одного венесуэльского "петро" составит 60 долларов. Всего на предварительных торгах будет реализовано более 38 миллионов единиц.
Артём Андреев
Фото: © flickr/Marco Verch
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