Назначен руководитель управления культуры Мангистауской области
Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов назначил руководителем управления культуры Панию Сармурзину, сообщает МИА «Казинформ».
Пания Сармурзина родилась в 1968 году в Мангистауском районе Мангистауской области. В 1992 году окончила Казахский государственный женский педагогический институт. Трудовую карьеру начала в качестве библиотекаря в областной библиотеке Шевченко города Актау.
В разные годы работала ведущим специалистом управления культуры, главным специалистом управления культуры, начальником отдела управления культуры, заместителем руководителя управления Мангистауской области.
С 17 июля 2017 года - и.о. руководителя управления культуры Мангистауской области.
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