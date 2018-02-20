Назначен руководитель управления культуры Мангистауской области

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов назначил руководителем управления культуры Панию Сармурзину, сообщает МИА «Казинформ».

Пания Сармурзина родилась в 1968 году в Мангистауском районе Мангистауской области. В 1992 году окончила Казахский государственный женский педагогический институт. Трудовую карьеру начала в качестве библиотекаря в областной библиотеке Шевченко города Актау.

В разные годы работала ведущим специалистом управления культуры, главным специалистом управления культуры, начальником отдела управления культуры, заместителем руководителя управления Мангистауской области.

С 17 июля 2017 года - и.о. руководителя управления культуры Мангистауской области.