Кому положена выплата по потере работы и как ее получить?

Срок получения этого вида выплат - от 1 до 6 месяцев.

В Казахстане выплаты по потере работы назначаются лицам, признанными безработными. Если вы потеряли работу и хотите претендовать на этот вид выплаты, необходимо сразу зарегистрироваться в качестве безработного в Центре занятости населения, передает Zakon.kz.

Срок получения этого вида выплат - от 1 до 4 месяцев. Срок выплат увеличивается до 6 месяцев в случаях увольнения по сокращению штатов, ликвидации организации или снижения объемов производства.

Социальная выплата на случай потери работы осуществляется в соответствии с Законом РК "Об обязательном социальном страховании", а также Правилами назначения, исчисления (определения), перерасчета размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), а также их осуществления.

Кому выплачивается

Социальная выплата на случай потери работы назначается со дня обращения участника системы обязательного социального страхования за регистрацией в качестве безработного в Центр занятости населения.

Куда обращаться за выплатой

- в Центр занятости населения при регистрации в качестве безработного;

- в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (при наличии сведений о регистрации в качестве безработного);

- через веб-портал «Электронного правительства» (egov.kz) (при наличии сведений о регистрации в качестве безработного), за исключением лиц, потерявших работу по основаниям, предусмотренными подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК (увольнение по сокращению штатов, ликвидации организации или снижения объемов производства).

Размер выплат

Индивидуально высчитываемая сумма из расчета среднего размера дохода за 2 года, делится на 24 месяца, полученная сумма умножается на коэффициент 0,3.

Участнику системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные отчисления, социальные выплаты на случай потери работы назначаются:

на 1 месяц – в случае, когда производились социальные отчисления от 6 до 12 месяцев;

на 2 месяца – в случае, когда производились социальные отчисления от 12 до 24 месяцев;

на 3 месяца – в случае, когда производились социальные отчисления от 24 до 36 месяцев;

на 4 месяца – в случае, когда производились социальные отчисления от 36 и более месяцев;

на 6 месяцев – в случае, когда за лицо, потерявшее работу по основаниям, предусмотренными подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан, производились социальные отчисления от 36 и более месяцев.

Необходимые документы

- удостоверение личности (для идентификации);

- выписка из акта работодателя, подтверждающая расторжение трудовых отношений по основаниям, предусмотренными подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК;

- о регистрации по постоянному месту жительства (сведения, получаемые из государственных информационных систем);

- о регистрации в качестве безработного (из информационной системы Центра занятости населения);

- о номере банковского счета, открытого в банках и (или) организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, либо контрольного счета наличности исправительного учреждения.

Государственной корпорацией ежемесячно до 1 числа, следующего за отчетным месяцем, производится сверка с центром занятости списков получателей социальной выплаты на случай потери работы, снятых с учета в качестве безработных, через информационную систему «Рынок труда» для передачи в ГФСС. По результатам сверки фонд принимает решение о прекращении социальной выплаты на случай потери работы.

В случаях направления безработного центром занятости в рамках активных мер содействия занятости на социальные рабочие места, общественные работы и профессиональное обучение, социальные выплаты на случай потери работы не прекращаются. Уведомление о прекращении социальной выплаты на случай потери работы выдается получателю при личном обращении либо обращении третьего лица по нотариально удостоверенной доверенности от получателя в отделение Государственной корпорации.

Проверить наличие права на получение социальной выплаты на случай потери работы вы можете на сайте ГФСС по ссылке http://www.gfss.kz/#/job

Материал собран по информации gfss.kz, gov.kz

Фото: dn.ua